В Ставрополе третий день разыскивают пропавшего школьника

В Ставрополе с 12 декабря разыскивают 12-летнего мальчика, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Рост школьника — 145 см, худощавое телосложение, темные волосы и голубые глаза. На момент исчезновения школьник был одет в серую куртку, черные кроссовки и голубую шапку.

Волонтеры просят всех, кто располагает информацией о пропавшем, обращаться по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или по номеру экстренных служб 112.

Тат Гаспарян