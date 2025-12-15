В Ставропольском крае 31 населенный пункт остался без света

«Ставропольэнергосбыт» 15 декабря оставил без электричества жителей 31 населенного пункта. Компания проводит плановые ремонтные работы на сетях. Отключения затронут хутора, поселки и улицы городов с 8 утра до 17 вечера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Полностью без света с 8.00 до 17.00 останутся х. Брусиловка, п. Рогатая Балка, с. Сухая Буйвола, п. Пшеничный, с. Кендже-Кулак, а. Сабан-Антуста, с. Киевское, п. Красочный, п. Горлинка, п. Малоипатовский, п. Новокрасочный. В Архиповском с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 отключат ул. Советскую. В Варениковском с 8.30 до 17.00 обесточат ул. Приозерную. Георгиевская с 9.00 до 17.00 потеряет свет на ул. Степной, пер. Источном и пер. Гагарина.

В Грушевском с 8.00 до 17.00 отключат ул. Гагарина. Дивное с 8.00 до 17.00 затронет ул. Крупской с 32А по 40, ул. Матросова 34 и 37-43, п. Щорса 30-62 и 51-67. Изобильный с 8.30 до 12.00 обесточит ул. Кирова 114-146, ул. Интернациональную 30-61, ул. Лермонтова 36-49, ул. Семыкина 29-76, ул. Почтовую 29-66 и 35, ул. Сиреневую 2-14, 37-43, 29. Кочубеевское с 9.00 до 12.00 лишит света п. Учительский 1-11, школу №2, ул. Ромашковую, Кедровую, Касьянова, Озерную, п. Братский.

Курсавка с 13.00 до 15.00 отключит ул. Октябрьскую 142-150. Летняя Ставка с 13.30 до 17.00 потеряет энергию на ул. Чкалова, Чехова и водоканале, а с 8.30 до 17.00 — на ул. Кооперативной, Советской, в межпоселенческой библиотеке и школьных мастерских. Невинномысск с 8.00 до 12.00 обесточит б-р Мира 30, с 13.00 до 17.00 — пер. Клубный 4. Новопавловск с 8.00 до 11.00 затронет ул. Гагарина 26-40, Комсомольскую 18-41, Красную 151-210, Продольную 171-264, Садовую 121-200, Светлую 21-51, Центральную 22-39, Россельхозцентр, центр соцобслуживания, ясли «Дюймовочка» и ветаптеку.

Новоульяновский с 9.00 до 17.00 отключит ул. Советскую. Отказное с 8.00 до 17.00 лишит света ул. Степную, Крупской, Лермонтова, Мира, Строительную, пер. Степной. Пятигорск с 8.30 до 12.00 затронет пер. Озерный, Березовый, Высоцкого, ул. Краснопартизанскую 65-144, Некрасова 12-25; с 9.00 до 12.00 — ул. Зеленую 1-16, Шевченко 1-60, 2-ю Пограничную 15-37, Казарменную 1-44, Домбайскую 1-33, пер. Провальский, Шоссейную 119-170, пр-кт Калинина 199-215. Светлоград с 8.00 до 12.00 обесточит промзону, пр-д Фабричный, ул. Трудовую; с 13.00 до 17.00 — ул. Шоссейную; с 11.00 до 16.00 — ул. Брусничную, Белорусскую, Кузнечную, Пушкина, Садовую.

Соломенное с 8.30 до 17.00 отключит ул. Октябрьскую, Почтовую, пер. Почтовый, Аптечный, Больничный, ул. Калинина, Кооперативную. Ставрополь с 13.30 до 16.30 потеряет свет на ул. Р. Люксембург 24-54, Мира 202, 206, 247-257, Лермонтова 79, Ленина 153-230, пр. Краснодарский 10-26. Старопавловская с 8.30 до 17.00 затронет ул. Комсомольскую, Ленинскую, Лермонтова, Мира. Степное с 8.30 до 11.00 обесточит ул. Новую 42-63, Жукова. Янкуль с 8.00 до 17.00 лишит энергии ул. Победы, Матросова, Мира.

Станислав Маслаков