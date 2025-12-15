В Удмуртии разрабатывают законопроект о развитии ответственного ведения бизнеса

В Удмуртии разрабатывают проект закона «О развитии ответственного ведения бизнеса». Как сообщает пресс-служба регионального Госсовета, документ предполагает введение терминологии и принципов ответственного ведения бизнеса, а также создание реестра «ответственных субъектов предпринимательской деятельности».

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Статус ответственного субъекта будет присваиваться на основании оценки благонадежности, социальной и экологической ответственности, а также ЭКГ-рейтинга компании.

Законопроект также предложит меры поддержки для ответственных предприятий, включая финансовую и образовательную помощь. Парламентарии предложили учитывать вклад бизнеса в поддержку участников СВО и их семей при оценке ответственности компаний.

Анастасия Лопатина