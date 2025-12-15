Сибирский центр агробиотехнологий не смог отменить взыскание средств гранта

Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН (СФНЦА РАН) не смог оспорить в апелляции решение Арбитражного суда Новосибирской области о взыскании 41 млн руб. средств гранта. Финансирование было предоставлено организации в период с 2022 по 2023 годы на научные исследования под руководством ведущего ученого Аристидиса Тсатсакиса. Как указано в картотеке дел, решение суда оставлено без изменений, а жалоба без удовлетворения.

По данным суда, в июле 2022 года между Сибирским федеральным научным центром агробиотехнологий и Министерством науки и высшего образования РФ было заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета гранта в размере 90 млн руб. (из которых: в 2022 году - 20 млн руб., в 2022 - 41 млн руб., в 2023 году - 29 млн руб.) на поддержку научных исследований. Однако центр, вопреки соглашению, не выполнил в полном объеме восемь из тринадцати пунктов плана работ, говорится в решении суда.

В январе 2025 года Минобрнауки РФ подало иск о взыскании средств гранта, в сентябре суд удовлетворил эти требования.

Согласно информации, размещенной на сайте СФНЦА РАН, центр специализируется на проведении фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований в области ветеринарной медицины, переработки сельхозсырья, земледелия и др. Функции и полномочия учредителя СФНЦА РАН от имени Российской Федерации осуществляет федеральное Министерство науки и высшего образования.

Лолита Белова