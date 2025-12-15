Управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» покидает пост

Руководитель ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков покидает пост. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев на заседании областной думы.

Президент России Владимир Путин (слева) и заместитель генерального директора - управляющий директор компании "ОДК-Сатурн" Виктор Поляков (справа)

Фото: Пресс-служба Президента РФ Президент России Владимир Путин (слева) и заместитель генерального директора - управляющий директор компании "ОДК-Сатурн" Виктор Поляков (справа)

«Виктор Анатольевич завершает работу в качестве директора, переходит на другую работу. Хочу сказать слова благодарности за ту большую работу, которая была проделана, и за достижения»,— сказал губернатор и вручил господину Полякову Почетный знак Алексея Петровича Мельгунова.

По информации пресс-службы ПАО «ОДК-Сатурн», Виктор Поляков с 2009 по 2013 год возглавлял производственную службу рыбинского завода, с 2013 по 2015 годы работал в должности заместителя управляющего директора компании по развитию производственной кооперации дивизиона «Двигатели для гражданской авиации». С 2015 года является заместителем генерального директора ОДК и управляющим директором ПАО «ОДК-Сатурн». Господин Поляков имеет звания Почетный авиастроитель и Почетный гражданин города Рыбинска, медаль Минобороны РФ «За трудовую доблесть», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден «За морские заслуги», медаль госкорпорации «Ростех» «За отличие», медаль Героя труда РФ.

Алла Чижова