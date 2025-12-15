В Челябинске СК возбудил дело после падения инвалида при высадке из автобуса

Сотрудники управления Следственного комитета РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело об оказании небезопасных транспортных услуг в региональном центре. Поводом для этого стала информация о падении инвалида-колясочника с пандуса автобуса при высадке, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

По данным СК, в одной из социальных сетей сообщалось, что в декабре этого года во время высадки из салона автобуса инвалид-колясочник упал с откидного пандуса. При этом водитель не помог ему подняться, а наоборот начал агрессивно себя вести по отношению к пассажиру.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил дело на контроль. Доклад о результатах проверки представит исполняющий обязанности руководителя регионального управления СК Константин Правосудов.