Ульяновская компания представила на выставке в Пекине изделия из симбирцита

Ульяновская компания «Аммонд» представила в Пекине на шоу Discover Russia изделия из симбирцита, сообщает Российский экспортный центр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Камень назван в честь города Симбирска. Раковины аммонитов и скелеты динозавров служили центрами кристаллизации в формировании симбирцита, процесс его формирования начался 150 млн лет назад. Камень из Ульяновской области имеет уникальный состав с вкраплениями различных минералов.

Мероприятие Discover Russia, организованное в российском посольстве в Пекине под эгидой национального бренда «Сделано в России», состоялось в минувшую пятницу и включало в себя показ изделий индустрии моды и работ российских дизайнеров, а также деловые переговоры российского бизнеса с потенциальными партнерами из Китая.

Андрей Васильев, Ульяновск