В Уфе возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с ребенком

Следственный отдел по Калининскому району Уфы организовал проверку, по результатам которой возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по республике Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Во время мониторинга СМИ ведомство узнало, что мать нецензурно оскорбила своего малолетнего сына и избила его в подъезде многоквартирного дома в микрорайоне Инорс. Инцидент зафиксирован на видео. Как сообщили в пресс-службы прокуратуры Башкирии, 34-летняя уфимка вместе с сыном 2019 года рождения снимает комнату в доме на Транспортной улице. Ребенка забрали из семьи в социальное учреждение.

Майя Иванова