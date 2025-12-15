Администрацию Сызрани через суд обязали отремонтировать пешеходный мост

Сызранский городской суд по требованию прокурора обязал администрацию Сызрани провести ремонт пешеходного моста. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Сызрани в районе ул. Пристанский спуск пешеходный мост через железнодорожные пути имеет дефекты конструктивных элементов. Они могут угрожать безопасности движения поездов и повлечь возникновение аварийных ситуаций. Администрация как владелец моста меры по содержанию моста не предпринимала. В связи с этим прокуратура обратилась в суд.

Руфия Кутляева