Администрацию Сызрани через суд обязали отремонтировать пешеходный мост
Сызранский городской суд по требованию прокурора обязал администрацию Сызрани провести ремонт пешеходного моста. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
В Сызрани в районе ул. Пристанский спуск пешеходный мост через железнодорожные пути имеет дефекты конструктивных элементов. Они могут угрожать безопасности движения поездов и повлечь возникновение аварийных ситуаций. Администрация как владелец моста меры по содержанию моста не предпринимала. В связи с этим прокуратура обратилась в суд.