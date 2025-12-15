Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Администрацию Сызрани через суд обязали отремонтировать пешеходный мост

Сызранский городской суд по требованию прокурора обязал администрацию Сызрани провести ремонт пешеходного моста. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Сызрани в районе ул. Пристанский спуск пешеходный мост через железнодорожные пути имеет дефекты конструктивных элементов. Они могут угрожать безопасности движения поездов и повлечь возникновение аварийных ситуаций. Администрация как владелец моста меры по содержанию моста не предпринимала. В связи с этим прокуратура обратилась в суд.

Руфия Кутляева