В Башкирии школьники отравились парами хлора в бассейне спортшколы

Прокуратура Янаульского района начала проверку по факту происшествия в бассейне спортивной школы в Янауле.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики, вечером 12 декабря две группы детей 8-9 лет занимались плаванием, во время тренировки «произошел несанкционированный выброс паров хлора». «В результате дети почувствовали недомогание и им потребовалась помощь. В настоящее время четверо несовершеннолетних находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как удовлетворительное»,— отметили в прокуратуре.

Олег Вахитов