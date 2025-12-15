В Ульяновской области объявлено предупреждение о неблагоприятных погодных условиях

На территории Ульяновской области объявлено предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Об этом сообщили в правительстве региона.

По данным синоптиков, 15 декабря в течение дня ожидается сильный северо-западный ветер, скорость которого достигнет 15-18 м/с. В отдельных районах области прогнозируется низовая метель, что может затруднить видимость.

На дорогах области местами возможны снежные заносы. Водителям рекомендуется быть особенно внимательными и осторожными.

Андрей Сазонов