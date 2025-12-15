В Иглино инвестору предоставили участок для кондитерского производства

Распоряжением главы Башкирии Радия Хабирова ООО «Вкусный мир» предоставили земельный участок в аренду без торгов для первого этапа строительства производства хлебобулочных и кондитерских изделий. Участок площадью 2 га и кадастровой стоимостью 5,9 млн руб. находится в Иглинском сельсовете.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в июле этого года учредитель «Вкусного мира» Рафаэль Загидуллин представил проект на заседании «Инвестчаса». Проект получил статус приоритетного. Общий объем инвестиций составит 136,5 млн руб. Инвестор построит технологический комплекс площадью около 4 тыс. кв. м, на котором создадут 61 рабочее место. ООО «Вкусный мир» зарегистрировано в январе этого года в Уфимском районе. Уставной капитал компании — 10 тыс. руб.

Майя Иванова