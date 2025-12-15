В Тутаеве прекратил работу теплоход

В Тутаеве временно прекращено движение теплохода «Москва» между правым и левым берегами. Об этом сообщили в окружной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ

Прекращение движения объяснили неблагоприятными погодными условиями.

Для местных жителей организовали транспортное сообщение. Цена поездки на автобусе — 120 руб., организовано по два рейса в день в каждую сторону.

Теплоход «Москва» начал работать 24 марта. Он курсировал между двумя берегами с 6 до 21 часа.

Алла Чижова