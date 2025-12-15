В Тутаеве прекратил работу теплоход
В Тутаеве временно прекращено движение теплохода «Москва» между правым и левым берегами. Об этом сообщили в окружной администрации.
Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ
Прекращение движения объяснили неблагоприятными погодными условиями.
Для местных жителей организовали транспортное сообщение. Цена поездки на автобусе — 120 руб., организовано по два рейса в день в каждую сторону.
Теплоход «Москва» начал работать 24 марта. Он курсировал между двумя берегами с 6 до 21 часа.