«Мирный план вряд ли будет идеальным»

«Да, но…»,— так газета The Wall Street Journal оценивает ответ Владимира Зеленского на мирный план Дональда Трампа. В Берлине проходят переговоры американской делегации при участи европейцев и президента Украины. Ключевые темы остаются прежними: вывод ВСУ из Краматорска и Славянска, контроль над Запорожской АЭС, а также гарантии безопасности Киеву. В Москве дали понять, что уступать по принципиальным вопросам не намерены. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что договориться будет крайне сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Дональд Трамп согласился в очередной раз выслушать аргументы Владимира Зеленского и команды поддержки в лице европейцев, хотя ранее отказывался. Президент Украины заявил, что в целом согласен с американским мирным планом, однако требуются уточнения. Ключевой вопрос — территориальный. Зеленский готов вывести войска из оставшейся украинской части Донбасса, но не все зависит от первого лица. Президент Украины просто неправомочен. Нужен референдум, который можно проводить лишь в условиях прекращения огня. То же и с выборами — готов, но нужны гарантии безопасности. Потом, кто сказал, что граждане страны решение поддержат? Да и Зеленского вполне могут переизбрать.

То есть все сводится к первоначальной формуле: прекращение огня по линии соприкосновения. Забегая вперед можно сказать, что если действовать строго по законам, договориться вряд ли получится. Нужно или их оперативно менять, или придумывать что-то еще. Непонятно, правда, что именно. Для Киева и Европы важно затянуть время и продолжать получать американское оружие. Впереди выборы в Конгресс и возвращение демократов. Избиратель устал от экспериментов эксцентричного президента. Для России это также невыгодно — нам нужен Трамп на коне, а не ослабленный компромиссами лидер.

Но не будем отвлекаться. На этом фоне военная ситуация, назовем это так, заметно и предсказуемо обострилась. Украина стала наносить удары по танкерам, предположительно, так называемого теневого флота РФ, а также по нефтяным вышкам в Каспийском море. В ответ Москва бьет по портовой инфраструктуре, в частности, в Одессе. Киев отрицает падение Купянска и Северска. Общий смысл понятен: мы еще сильны, и у нас есть карты. В Кремле заявляют: Донбасс — это наша территория в соответствии с Конституцией, и никакой торг здесь не возможен. Россия понимает замысел Зеленского вернуться к заморозке боевых действий и обещает, что из этого ничего не выйдет. Также российская сторона в курсе того, что мирный план Трампа меняется в украинскую сторону, это тоже неприемлемо.

Между тем Европа, добившись бессрочной заморозки активов РФ, получила рычаг давления. Средства теперь могут быть изъяты в любой момент, но этого может и не случиться, если будут уступки. Теоретически. В общем и целом есть большие основания предполагать, что чуда не случится, договориться не получится, по крайней мере, к католическому Рождеству, как того хочет Дональд Трамп. Позиции сторон слишком уж рознятся. Впрочем, ничего не возможного не бывает. Любую проблему можно решить, было бы желание.

Пока же Трамп вступил в новый контакт с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Последний освободил большую группу политических заключенных, в ответ США сняли секторальные санкции с белорусского калия. Кажется, что Вашингтон пытается повлиять на Москву через главного союзника, давая понять, что он может перестать быть таковым со временем. Как бы то ни было, похоже, что нынешнего американского президента едва ли можно считать пророссийским. Соответственно, и мирный план вряд ли будет идеальным для российской стороны.

Дмитрий Дризе