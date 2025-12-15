Четверть жителей Удмуртии готовы снизить зарплатные ожидания для трудоустройства

27% жителей Удмуртии готовы уменьшить свои зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства, следует из данных опроса hh.ru, проведенного в четвертом квартале. Половина участников (53%) не рассматривают такую возможность, еще 20% затруднились ответить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Наибольшую гибкость демонстрируют молодые соискатели: среди респондентов младше 18 лет 46% готовы пересмотреть свои зарплатные ожидания, среди 18–24 лет — 30%. В категории 25–34 лет пересмотреть зарплатные ожидания готовы 26% опрошенных, в группе 35–44 лет — 25%, а среди респондентов 45–54 лет — 28%. В возрастной категории 55+ готовность снизить запросы составляет 36%.

«Молодые соискатели в Удмуртии показывают высокую готовность к гибкости на старте своей карьеры. Они понимают значимость набора опыта, развития практических навыков и создания профессиональной базы, которая в дальнейшем позволяет расти в доходе. Такой осознанный подход помогает быстрее адаптироваться к рынку труда и укреплять свои позиции в перспективных сферах»,— комментирует директор сервиса в Поволжье Альбина Султанова.

Анастасия Лопатина