Ключ к благополучию

Известный новосибирский девелопер «Сибирь Девелопмент» завершил строительство флагманского жилого комплекса «Тайм Сквер». Собственники уже получают ключи от своих квартир, и до начала Нового года каждый из них сможет отпраздновать новоселье. По традиции застройщик организовал передачу ключей в формате праздника — с музыкой, подарками, фотозоной и угощениями.

«Тайм Сквер» находится между станциями метро «Заельцовская» и «Гагаринская». 25-этажное здание сразу за ТРК «Ройял Парк» привлекает внимание горожан яркой архитектурой и удобным расположением вблизи центра города.

В ходе реализации проекта девелопер провел комплексную работу по преобразованию близлежащей территории. Там, где еще два года назад был овраг и ветхий частный сектор, сегодня – современное пространство, удобное для жителей района, пешеходов и автомобилистов. Благодаря совместной работе девелопера и администрации города построен новый сквозной проезд, соединяющий улицы Красный проспект и Нарымская, а в ближайшей перспективе будет создан городской сквер на площади 2 га с природной средой, тенистыми дорожками для прогулок, спортивными и игровыми площадками, зонами для медитаций и амфитеатром под открытым небом. Также предусмотрено строительство муниципальной школы и дальнейшее развитие дорожной сети. Помимо этого, застройщик уделил особое внимание улучшению системы ливневой канализации и за свой счет провел ее модернизацию, чтобы помочь жителям района в решении вопроса с водоотведением.

Еще до момента ввода в эксплуатацию «Тайм Сквер» стал финалистом премии федерального уровня Urban Awards сразу по трем номинациям. Проект был отмечен как «лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес-класса УрФО, СФО и ДФО», «лучшее лобби бизнес-класса и «лучшая отделка».

Жилой комплекс спроектирован с учетом концепции благополучия как главной ценности жизни. Поэтому на первый план вышли вопросы обеспечения функциональности и эстетики, свободы и приватности, спокойствия и уверенности. Холлы первого этажа сочетают роскошь и удобство: площадь каждого вестибюля составляет 116 кв. метров, а высота потолков достигает семи метров. Шесть высокоскоростных лифтов в каждом холле доставят жильцов домой прямо из подземного паркинга. В лобби находятся стойки ресепшн и лаунж-зоны для жителей и гостей комплекса. А для обеспечения ежедневного комфорта предусмотрен консьерж-сервис.

Каждая квартира оснащена входной дверью с «умной» ручкой с кодовым замком и датчиком отпечатка пальца. Квартирография «Тайм Сквер» смоделирована с учетом возможностей для создания уникального пространства: видовые резиденции, пентхаусы, хайфлэты с шестиметровыми потолками, квартиры с теплыми лоджиями и террасами. Планировки квартир начинаются от 40 кв. метров и доходят до 227 кв. метров.

В 2025 году «Сибирь Девелопмент» отмечает важную дату – 20 лет на рынке строительства недвижимости. За это время девелопер не только реализовал собственные концептуальные проекты, но и провел масштабную работу по реанимации сложных объектов, вводу в эксплуатацию замороженных предыдущими застройщиками строек и редевелопменту территорий.

Сегодня «Сибирь Девелопмент» – это 7 жилых комплексов, гармонично вписанных в городское пространство, комплексные девелоперские решения, участие в строительстве знаковых для города объектов и реализация масштабных программ по преобразованию городской среды.

