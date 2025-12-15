Воробьев рассказал о «золотых ключиках» экономики Подмосковья

Изменение ключевой ставки для Московской области в первую очередь влияет на строительный сектор, но также — на «другие предприятия, которые вынашивали свои светлые, добрые идеи по реализации инвестпроекта». Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он рассказал РБК, что в условиях высоких ставок подмосковная экономика справляется с трудностями благодаря трем «золотым ключикам».

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Губернатор Московской области Андрей Воробьев

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Первым «ключиком» он назвал фонд развития промышленности, который «очень заметно» помогает импортозамещенным предприятиям получать деньги под 3–7%.

Вторым «золотым ключиком» для Подмосковья, по словам губернатора, является «все, что связано с сопровождением строительства». Он пояснил, что «услуга по организации и самой стройке упакована в Центре содействия строительству», в который можно подать документы в электронном виде и предоставить специалистам заниматься документацией.

Третий «ключик» экономики Подмосковья — промышленная ипотека, инициаторами которой были сама область и Минпромторг, добавил господин Воробьев.