Объявлен новый состав правительства Пермского края

16 декабря начнет работу новый состав правительства Пермского края. Соответствующий указ подписал сегодня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба губернатора. Первый зампред правительства Ольга Антипина, вице-премьеры Алексей Чибисов, Андрей Алякринский, Сергей Никифоров, Дмитрий Самойлов сохраняют свои посты. Правительство покидают Александр Борисов и Алексей Черников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заместителем председателя правительства по вопросам безопасности и информационного развития назначен Александр Щеглов, ранее занимавший должность замглавы администрации губернатора. В его ведении будет координация деятельности министерства территориальной безопасности и министерства связи и информационного развития.

Заместителем председателя правительства — министром природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии назначен Дмитрий Беланович. Он будет также курировать работу министерства по туризму.

Заместителем председателя правительства — министром по управлению имуществом и градостроительной деятельности назначена Лариса Ведерникова. В этот функциональный блок войдет Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия.

В функциональный блок заместителя председателя правительства, курирующего вопросы, связанные с развитием образования, спорта и культуры в регионе, перейдет министерство по делам Коми-Пермяцкого округа.

Раиса Кассина покинет пост министра образования Пермского края и станет советником губернатора. И. о. министра образования назначена Наталья Зверева, ранее занимавшая должность замглавы ведомства.

И.о. министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края назначена Марина Пашиева, ранее занимавшая должность статс-секретаря — заместителя министра.

Кроме того, принято решение расформировать министерство территориального развития — его функции будут переданы в другие ведомства. До завершения ликвидационных мероприятий (до 1 апреля 2026 года) исполняющим обязанности министра назначен Иван Корякин, ранее занимавший должность замминистра.

Остальные министры сохранили свои должности и полномочия.