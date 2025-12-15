В Стерлитамаке проводят проверку информации о падении лифта

Во время мониторинга соцсетей прокуратура Башкирии обнаружила информацию, что в многоэтажном доме по улице Строителей в Стерлитамаке со второго этажа сорвалась кабина лифта с пассажирами внутри, сообщает пресс-служба ведомства. Проверка установит обстоятельства и причины случившегося, оценит действия должностных лиц, ответственных за безопасность лифтового оборудования, отметили в прокуратуре.

По данным Telegram-канала «Короче, Стерлитамак», лифт с двумя пассажирами сорвался в доме 77 по улице Строителей. Как сообщил Telegram-каналMash Batash, в лифте находились два пассажира. Они не пострадали, но сильно испугались.

Майя Иванова