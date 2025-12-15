Экс-глава челябинского минсоцотношений возглавит департамент в Ненецком округе

Бывший министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина возглавит департамент социальной защиты населения Ненецкого автономного округа. Об этом сообщила губернатор АО Ирина Гехт во время встречи с родителями детей с расстройством аутического спектра, сообщает nao24.ru.

Департамент соцзащиты в Ненецком АО начнет работать в 2026 году и будет в том числе курировать поддержку семей, воспитывающих детей с РАС. По словам Ирины Гехт, Ирина Буторина имеет большой опыт работы в этой сфере.

Госпожа Буторина работала в министерстве социальных отношений Челябинской области на разных должностях с 2005-го по 2015 годы. В октябре 2015-го была назначена уполномоченным по правам ребенка в регионе. В 2019 году стала министром социальных отношений Челябинской области. Этот пост Ирина Буторина покинула в ноябре 2024 года.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Ирина Гехт до избрания губернатором Ненецкого автономного округа долгое время работала в правительстве Челябинской области, в том числе в 2019-2024 годах занимала пост первого вице-губернатора.