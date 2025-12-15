На подъезде к Оренбургу продлили ограничение движения для грузовиков и автобусов

На территории Самарской области продлены ограничения движения на федеральной трассе М-5 «Урал» на основании данных ФКУ «Поволжуправтодор». Об этом сообщает минтранс региона.

Из-за сохранения сложных погодных условий временное ограничение продлено на участке км 98 — км 129 трассы М-5 (подъезд к Оренбургу в границах Самарской области). Действовать оно будет до 19:00 (MSK+1) 15 декабря.

Срок снятия ограничения может быть изменено в зависимости от дальнейшего развития погодной и дорожной обстановки.

Руфия Кутляева