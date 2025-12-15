Инвестор комплексного развития Камской долины регистрирует бренд
ООО «СЗ “Железно Пермь”» подало заявку на регистрацию товарного знака «Пятый элемент». Согласно информации, опубликованной на сайте znakoved.ru, наименование будет использоваться для предоставления услуг по денежно-финансовым операциям, страхованию, а также в сфере строительства и ремонта.
В феврале градсовет Прикамья единогласно поддержал мастер-план КРТ Камской долины под названием «Пятый элемент». По задумке девелопера, концепция объединит в себе четыре стихии природы, а пятым элементом станет «Знание».
Летом 2024 года компания «Железно» выиграла на торгах право комплексного развития микрорайона Камская долина (57 га) и несмежной территории вдоль шоссе Космонавтов в Перми. Помимо жилья, в Камской долине «Железно» построит аквапарк, а на шоссе Космонавтов возведет новый картодром и передаст его властям. В составе нового микрорайона в Камской долине появится 330 тыс. кв. м жилья, 33 тыс. кв. м коммерческих площадей, два детских сада на 350 мест, один из них построит девелопер. Также в Камской долине построят школу на 1050 учеников с возможностью строительства дополнительного корпуса на 725 мест. Вся инфраструктура после ввода в эксплуатацию будет передана в собственность органа местного самоуправления.