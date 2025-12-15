Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
270 школьников в Воткинском районе перевели на дистанционное обучение

Более 270 школьников в Воткинском районе переведены на дистанционное обучение, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«15 декабря, в связи с неблагоприятными погодными условиями, подвоз в школы и детские сады обучающихся из 20 населенных пунктов Воткинского района отменен»,— говорится в сообщении.

Руководитель подрядной организации сообщил, что школьные маршруты будут очищены в течение дня, чтобы учащиеся могли вернуться в классы и продолжить обучение.

Анастасия Лопатина