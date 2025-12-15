К поискам пропавших в Кизеловском округе туристов подключились волонтеры и беспилотники

В Пермском крае продолжаются поиски туристов, не вернувшихся после прогулки на снегоходах в Кизеловском округе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», 15 туристов сбились с маршрута в районе горы Ослянка. На точку сбора группы вышли только два человека, с остальными участниками связи нет. На их поиски были направлены сотрудники МЧС России и краевых спасательных служб. Сегодня утром к спасателям присоединились волонтеры на снегоходах.

Подножие горы Ослянка разбито на круговые сектора, на которых осуществляются поисково-спасательные работы. Группировка спасателей и волонтеров распределена по участкам. Кроме того, к месту следуют специалисты беспилотной авиации МЧС России.