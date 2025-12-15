Четыре человека пострадали при ночных пожарах в Петербурге

В результате двух возгораний в разных районах Санкт-Петербурга пострадали четыре человека. Их госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Информация о первом пожаре поступила спасателям в 1:27. В двухкомнатной квартире дома 9-11 по 8-й Красноармейской улице горела обстановка на площади 12 кв. м. Через 23 минуты 20 спасателей ликвидировали возгорание. В нем пострадали три человека.

Четвертый пострадавший доставлен в медучреждение после пожара в Невском районе. Вызов по происшествию в студии на Русановской улице поступил в МЧС в 3:37. Площадь возгорания составила три кв. м. На его ликвидацию у 15 пожарных также ушло 23 минуты.

Татьяна Титаева