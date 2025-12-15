Жителя Троицка осудили за контрабанду технических масел на 33,5 млн рублей

Троицкий городской суд Челябинской области признал 56-летнего местного жителя виновным в контрабанде технических жидкостей стоимостью 33,5 млн руб. (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Его приговорили к условному лишению свободы на два года шесть месяцев, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в 2020-2024 годах директор компании организовал незаконный экспорт, переместив через госграницу технические масла объемом 155 т. Так он пытался увеличить прибыль организации и сократить сроки поставки продукции без предоставления в таможню декларации на товары.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки Уральской транспортной прокуратуры. Так как масла вывезли с территории страны, суд также конфисковал у бизнесмена 33,5 млн руб. Для обеспечения исполнения приговора арестованы земельные участки, офисные и складские помещения предпринимателя.

Виталина Ярховска