В результате наводнений в Марокко погибли более 20 человек

В провинции Сафи на западе Марокко ливни привели к наводнениям. В результате погиб уже 21 человек, передает телеканал MEDI1TV со ссылкой на местные власти.

Грозы накрыли провинцию вечером в воскресенье. В тот же день сообщалось о 32 пострадавших. Их госпитализировали, но большинство выписали из больницы после оказания необходимой помощи.

Спасатели занимаются поиском пропавших без вести, а также пытаются добраться в пострадавшие от непогоды районы. В провинции затоплено около 70 домов и магазинов, также повреждено несколько дорог.