В Удмуртии будут привлекать медиаторов к разрешению налоговых споров

В Удмуртии присоединились к федеральному проекту, направленному на урегулирование разногласий между налоговыми органами и налогоплательщиками. Как сообщает пресс-служба УФНС по республике, основная цель инициативы — повышение эффективности досудебного разрешения налоговых споров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рамках проекта к участию привлекаются медиаторы — нейтральные посредники, не связанные ни с налоговым органом, ни с налогоплательщиком. Медиатор не оценивает материалы дела и не высказывает собственного мнения, а содействует выработке договоренностей.

Отмечается, что участие медиатора в проекте является бесплатным, и любая из сторон может отказаться от его услуг на любом этапе. Процесс может проходить как очно, так и дистанционно.

Анастасия Лопатина