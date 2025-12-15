Руководителем Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев

Алексей Пугачев с 15 декабря 2025 года возглавляет Куйбышевский район Самары. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Чиновник родился в Самаре и имеет высшее образование, полученное в Самарском государственном экономическом университете. В 2019 году он прошел переподготовку по направлению «Государственное и муниципальное управление» в Международном институте рынка.

Профессиональную деятельность Алексей Пугачев начал в 2012 году, работая в коммерческих организациях. С 2014 по 2018 годы он занимал различные должности в администрации Самарского района, начиная со специалиста отдела ЖКХ и благоустройству и до руководителя отдела муниципального контроля. В период с 2018 по 2022 годы он возглавлял МБУ «Самарское». В 2020 году Алексей Пугачев был избран депутатом Совета депутатов Самарского района Самары.

