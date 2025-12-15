Челябинский боксер Эдмонд Худоян выиграл серебро на чемпионате мира

В Дубае (ОАЭ) состоялся чемпионат мира 2025 года по боксу. Спортсмен из Златоуста Эдмонд Худоян стал обладателем серебряной медали в весовой категории до 48 кг, сообщает пресс-служба министерства спорта Челябинской области.

Эдмонд Худоян выиграл три боя и дошел до финала, где уступил сопернику из Азербайджана Субхану Мамедову.

«Серебро чемпионата мира в Дубае — уверенный шаг к высшей ступени пьедестала почета. Двигаться к ней ты начал в 2023 году, завоевав бронзовую медаль на мировом первенстве в Ташкенте. Мы верим, что шестикратный чемпион России и чемпион Европы, наш замечательный земляк, обязательно возьмет золото чемпионата мира»,— поздравил спортсмена губернатор Челябинской области Алексей Текслер.