В Ростовской области за неделю в пожарах погибли четыре человека

За минувшую неделю в Ростовской области в 46 пожарах спасены два человека, четверо погибли в Волгодонске, Верхнедонском и Морозовском районах. Об этом сообщает пресс-служба регионального ДПЧС

«Областная противопожарная служба выезжала 176 раз, из них 14 — на тушение пожаров. В районах, где базируются части ГКУ РО «ППС РО», ликвидировано семь возгораний»,— отмечают в ведомстве.

Кроме этого, спасатели ликвидировали последствия 13 ДТП, оказав помощь 22 пострадавшим.

Происшествий на воде не зафиксировано.

Наталья Белоштейн