Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области за неделю в пожарах погибли четыре человека

За минувшую неделю в Ростовской области в 46 пожарах спасены два человека, четверо погибли в Волгодонске, Верхнедонском и Морозовском районах. Об этом сообщает пресс-служба регионального ДПЧС

Фото: пресс-служба ДПЧС Ростовской области

Фото: пресс-служба ДПЧС Ростовской области

«Областная противопожарная служба выезжала 176 раз, из них 14 — на тушение пожаров. В районах, где базируются части ГКУ РО «ППС РО», ликвидировано семь возгораний»,— отмечают в ведомстве.

Кроме этого, спасатели ликвидировали последствия 13 ДТП, оказав помощь 22 пострадавшим.

Происшествий на воде не зафиксировано.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все