В Железноводске пройдет турнир по очистке мандаринов

В Железноводске состоится чемпионат по скоростной очистке мандаринов. Это уже третье мероприятие подобного рода, которое пройдет в городе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Важно не только быстро очистить мандарин, но и сделать это красиво, сохранив его целостность», — отметили в муниципалитете.

Состязания пройдут 20 декабря в 12:00 в Курортном парке на площади перед Пушкинской галереей. Участвовать могут как взрослые, так и дети.

Наталья Белоштейн