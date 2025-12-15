В Железноводске пройдет турнир по очистке мандаринов
В Железноводске состоится чемпионат по скоростной очистке мандаринов. Это уже третье мероприятие подобного рода, которое пройдет в городе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«Важно не только быстро очистить мандарин, но и сделать это красиво, сохранив его целостность», — отметили в муниципалитете.
Состязания пройдут 20 декабря в 12:00 в Курортном парке на площади перед Пушкинской галереей. Участвовать могут как взрослые, так и дети.