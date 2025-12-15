Район Ростовской области остался без воды после атаки БПЛА

В Каменском районе Ростовской области из-за повреждения ЛЭП приостановлена работа водозабора и насосной станции. Без водоснабжения остались микрорайон Заводской в Каменске, хутор Масловка и станция Погорелово, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Он уточнил, что к восстановительным работам приступят после обезвреживания БПЛА.

По данным Минобороны РФ, над территорией Ростовской области ночью было уничтожено восемь беспилотников, информации о пострадавших нет. В общей сложности силы ПВО сбили 130 БПЛА над 11 российскими регионами.