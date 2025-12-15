Завод «Биннофарм» получил официальное разрешение на производство лекарств от артрита

Производственная площадка «Биннофарм», входящая в состав «Биннофарм Групп», успешно прошла выездную проверку Министерства промышленности и торговли РФ и получила сертификат соответствия требованиям надлежащей производственной практики (GMP) Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ключевым результатом проверки стало расширение технологических возможностей предприятия: теперь завод «Биннофарм» может производить и выпускать препараты против артрита и иных болезней.

Первым продуктом, который будет выпускаться на производстве, станет биологический иммунодепрессант, применяемый более чем по десяти показаниям, включая ревматоидный артрит, псориаз, болезнь Крона, болезнь Бехчета и др. На площадке уже произведена первая серия субстанции. Параллельно идут работы по трансферу еще нескольких биотехнологических продуктов. Вывод первого препарата линейки на рынок запланирован в 2026 году. В первый год коммерческого выпуска площадка «Биннофарм Групп» планирует произвести до 10 тыс. упаковок этих лекарств.

«Успешное прохождение проверки Минпромторга — важное подтверждение того, что наши процессы соответствуют самым современным международным требованиям. Расширение лицензии и запуск производства нового препарата открывают для компании новый уровень технологического развития. Такие лекарства — важная часть современной терапии, для лечения широкого спектра заболеваний, включая онкологические и аутоиммунные. Их производство требует высокоточного оборудования, развитой биотехнологической инфраструктуры и зрелой системы качества», — отмечает корпоративный директор по качеству «Биннофарм Групп» Наала Гривапш.

Сертификат GMP ЕАЭС действует три года и требует регулярного подтверждения соответствия установленным требованиям.

ООО «Биннофарм групп»