Жительницу Кургана осудили за мошенничество при получении маткапитала

Курганский городской суд признал виновной местную жительницу в мошенничестве при получении материнского капитала (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Ее оштрафовали на 450 тыс. руб., сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы.

Суд установил, что горожанка предоставила поддельное свидетельство о рождении ребенка в государственные организации для получения маткапитала, выплат и пособий. Всего за 2021-2023 годы она получила на несуществующего ребенка из федерального бюджета более 1 млн руб.

Фигурантка полностью признала вину и возместила материальный ущерб. Приговор суда вступил в законную силу.

Виталина Ярховска