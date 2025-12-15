Цены на проезд в поездах дальнего следования выросли в Прикамье на 15%

В ноябре 2025 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,7%. Продукты питания подорожали на 1,1%, непродовольственные товары — на 0,5%, стоимость услуг — на 0,4%. Такие данные приводит Пермьстат.

В ноябре выросли цены на икру лососевых рыб (на 6,5%), мясо индейки (на 4,8%), пельмени, манты, равиоли (на 3,7%), молоко для детей (на 3,2%), яйца куриные (на 2,7%), крупу гречневую (на 2,6%), варенье, джем, повидло, мед (на 3,1%), какао (на 3,3%), кофе (на 1,4%), сыры (на 1,3%), мороженое (на 1%). Одновременно в пределах 4% подешевели сахар, молоко, творог, креветки мороженые, рыба охлажденная и мороженая.

Стоимость продукции в сфере общественного питания выросла на 0,8%.

Цены на моторное топливо снизились на 0,4%. Основное влияние на это оказало значительное удешевление газового моторного топлива (на 6%). Немного снизилась стоимость бензина автомобильного марок АИ-95 и АИ-92 (на 0,2–0,5%). Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, а также дизельное топливо выросли в цене на 1,5–1,6%.

В сфере оказания бытовых услуг населению отмечен рост стоимости услуг химчисток и технического обслуживания транспортных средств (на 1,2–3,1%), ремонта и пошива одежды и обуви (на 4,7–8,1%). Подорожали услуги проезда в поездах дальнего следования (на 15,9%), санаторно-оздоровительные (на 4%), ветеринарные услуги (на 1,6%), услуги организаций культуры (на 1,4%), экскурсионные (на 1,4%) и медицинские услуги (на 0,5%). Одновременно произошло снижение стоимости услуг в сфере зарубежного туризма (на 4,5%).