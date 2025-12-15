Число сбитых вблизи Москвы БПЛА увеличилось до 28

Силы ПВО сбили три беспилотника, летевших в направлении Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее Минобороны России заявляло, что в ночь на 15 декабря в Подмосковье сбито 25 беспилотников, в том числе 15, летевших на Москву.

В течение ночи аэропорты Домодедово и Жуковский приостанавливали работу дважды. Примерно в 7:40 мск прием и отправку самолетов приостановил аэропорт Шереметьево.