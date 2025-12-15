Скончалась искусствовед, эксперт и экс-замглавы Русского музея Евгения Петрова

Искусствовед, заслуженный деятель искусств РФ, бывший заместитель гендиректора и главный эксперт по научно-издательской деятельности Государственного Русского музея Евгения Петрова скончалась 14 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге на 80-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Государственный Русский музей

Евгения Петрова родилась 13 февраля 1946 года в Ленинграде. С 1966 года и до последнего времени работала в Русском музее, с 1986 года занимала должность заместителя генерального директора по научной работе, позднее — главного эксперта по научно-издательской деятельности. Она была кандидатом искусствоведения, членом-корреспондентом Российской академии художеств, членом Санкт-Петербургского отделения Союза художников России и Международного совета музеев (ИКОМ).

Евгения Петрова — автор более 700 научных работ по истории русской живописи и рисунка, а также русскому авангарду. Под ее руководством велась подготовка Генерального каталога живописи Русского музея. В 2024–2025 годах она выступила организатором и куратором первой выставки русского авангарда из собрания Русского музея в Китае, проходившей в рамках перекрестных годов культуры и вызвавшей большой резонанс.

За вклад в развитие культуры и музейного дела Евгения Петрова была удостоена ордена Дружбы, медали «В память 300-летия Санкт-Петербурга», французского ордена «За заслуги», ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» и других наград.

Артемий Чулков