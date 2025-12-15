В Шумихинском округе в аварии погибли два человека

После столкновения двух автомобилей в Шумихинском округе погибли два человека, еще один госпитализирован, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Курганской области.

По предварительным данным, днем 14 декабря 39-летняя водитель Toyota RAV4 двигалась по дороге Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Во время обгона она не справилась с управлением при возвращении в свою полосу и столкнулась с фурой. Водитель легковой машины и ее 16-летний пассажир погибли на месте. Девочка 10 лет, тоже находившаяся в салоне, госпитализирована с тяжелыми травмами.

Виталина Ярховска