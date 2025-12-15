Прокуратура расторгла досудебное соглашение с экс-советником главы Красноярска

Прокуратура расторгла досудебное соглашение о сотрудничестве, заключенное с бывшим советником мэра Красноярска Артуром Арутюняном. Экс-чиновник, по информации надзорного ведомства, не выполнил условия сделки. «Предоставленная им информация носила абстрактный характер и не способствовала эффективному расследованию. В результате было принято решение о расторжении досудебного соглашения»,— заявили в прокуратуре, отметив, что обвиняемый утратил основания для назначения более мягкого наказания.

В ближайшее время Артур Арутюнян, бывший глава департамента городского хозяйства Юрий Савин и экс-директор муниципальной управляющей компании «Красноярская» Владимир Круглянин предстанут перед судом по уголовному делу о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Расследование уголовного дела завершено.

Как рассказали в прокуратуре, по версии следствия, в ноябре 2023 года по результатам аукциона МУК «Красноярская» были проданы три объекта недвижимости на улице Технологическая. Заявки поступили от АО «Асфальтобетонный завод» и ООО «УСК «Сибиряк». Победителем аукциона признано АО, предложившее наибольшую стоимость — 31,7 млн руб.

Несмотря на внесение платы покупателем за два объекта полностью и частично за третий, советник главы города Красноярска дал незаконные указания руководителю департамента городского хозяйства об уклонении от передачи фирме имущества. Кроме того, под его руководством была организована подготовка и направление в адрес АО уведомлений о расторжении договоров купли-продажи.

Это повлекло утрату для предприятия прав владения своим имуществом, рассказали в прокуратуре.

Илья Николаев