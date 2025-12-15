Поставки южнокорейских автомобилей в Россию в ноябре выросли в 2,8 раза

Объем импорта автомобилей из Южной Кореи в РФ в ноябре в стоимостном выражении вырос в 2,8 раза к показателю аналогичного периода прошлого года, до $107 млн, пишет ТАСС со ссылкой на данные южнокорейской таможенной службы. При этом ноябрьский показатель оказался ниже октябрьского ($142,3 млн) и сентябрьского ($149 млн).

С начала года импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию вырос в 1,8 раза, до $1,017 млрд. Россия не входит даже в десятку крупнейших импортеров южнокорейских автомобилей.

Южнокорейская таможня отмечает, что в целом объем экспорта страны вырос в ноябре на 8,4% именно благодаря значительному росту производства легковых автомобилей и полупроводников.

Эрнест Филипповский