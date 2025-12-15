Замначальника хозуправления по имуществу минкультуры Тувы осудили за взятки

Кызылский городской суд вынес приговор в отношении заместителя начальника ГБУ «Хозяйственное управление по имуществу минкультуры Республики Тыва». Его признали виновным по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и назначили пять лет колонии общего режима со штрафом 2 млн руб., сообщает прокуратура региона. По данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет об Александре Чульдуме.

По версии следствия, в мае этого года начальник хозуправления через своего заместителя путем вымогательства получил взятку в 500 тыс. руб. от индивидуального предпринимателя. Бизнесмен при этом действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

Вознаграждение, установило следствие, предназначалось за способствование в заключении договора по предоставлению в аренду звукового оборудования для проведения концерта на стадионе «Хуреш» в Кызыле.

Алекснадра Стрелкова