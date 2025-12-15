Челябинская область вошла в топ-30 регионов по доходам населения

В 2025 году соотношение доходов населения и фиксированного набора потребительских товаров и услуг составляет почти 2,6. Среди субъектов страны регион находится на 27-ом месте, следует из рейтинга «РИА Новости».

В третьем квартале этого года среднедушевые доходы населения в области находятся на уровне 57,9 тыс. руб. С третьего квартала 2024-го реальные доходы выросли на 5,4%. Со второго квартала прошлого года регион поднялся в списке на 11 позиций. Тогда на среднедушевой доход в 44,9 тыс. руб. местный житель мог приобрести 2,3 фиксированного набора товаров и услуг.

Лидерами рейтинга стали Ненецкий (соотношение — 5,9; среднедушевые доходы — 171,9 тыс. руб.), Ямало-Ненецкий (5,4; 157,7 тыс. руб.) и Чукотский (5,1; 207,2 тыс. руб.) автономные округа, а также Москва (4,5; 167,4 тыс. руб.) и Магаданская область (4,4; 147,7 тыс. руб.). Аутсайдерами стали республики Ингушетия (1,2; 26,8 тыс. руб.), Тыва (1,5; 36,2 тыс. руб.) и Карачаево-Черкесская (1,6; 36,1 тыс. руб.).

Виталина Ярховска