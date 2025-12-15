До восьми лет колонии обвинение запросило организаторам притонов в Омске

Гособвинение запросило девяти жителям Омска от двух до четырех лет лишения свободы, организатору преступной группы — восемь лет лишения свободы. Слушание дела проходит в Октябрьском райсуде Омска, сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в апреле 2016-го омич зарегистрировал фирму для легализации сети притонов для занятия проституцией, действующих под вывеской массажных салонов. На эту работу, считают правоохранители, фигурант дела привлек еще восемь человек, которые работали на должностях администраторов, а также 11 девушек для оказания интимных услуг.

Сеть нелегальных заведений действовала с марта 2019-го по июнь 2024 года. Обвиняемые свою вину не признали.

Александра Стрелкова