Китай ввел санкции против экс-главы генштаба Сил самообороны Японии

МИД Китая в понедельник объявил о введении санкций в отношении бывшего главы Объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны Японии Сигэру Ивасаки. Как передает Bloomberg, причиной послужили его связи с «сепаратистскими силами, выступающими за независимость Тайваня».

Фото: Melanie Rodgers Cox / DVIDS Бывший глава Объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны Японии Сигэру Ивасаки в 2012 году

Санкции включают в себя заморозку движимого и недвижимого имущества на территории КНР, запрет юрлицам и физлицам на заключение сделок с Сигэру Ивасаки, а также запрет на въезд в Китай.

Сигэру Ивасаки возглавлял генштаб Сил самообороны Японии в 2012—2014 годах. Позднее его назначили советником администрации Тайваня.

Санкции последовали за ухудшением отношений Пекина и Токио после заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити об «экзистенциальной угрозе» в случае военного кризиса на Тайване. Она объявила в связи с этим о праве Японии на «коллективную самооборону».

Эрнест Филипповский