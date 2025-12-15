Новосибирск уступил Челябинску в конкурсе «Культурная столица — 2027»

Новосибирск не смог победить в российском конкурсе городов «Культурная столица — 2027». Этот статус решением экспертного жюри получил Челябинск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды Челябинска

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Виды Челябинска

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Церемония объявления победителя прошла 14 декабря в национальном центре «Россия». В финал конкурса вышли восемь городов. Как сообщил председатель оргкомитета, депутат Госдумы РФ Николай Новичков, на разных этапах конкурса в лидеры выходили Челябинск, Вологда и Новосибирск. Так, Новосибирск стал победителем голосования на портале «Госуслуг».

На церемонии Новосибирск представляли губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Максим Кудрявцев, сенатор от региона Александр Карелин. Главным персонажем презентационного видеосюжета о городе стала космонавт Анна Кикина.

«Работу по развитию культуры, городской среды и творческих инициатив продолжим независимо от формальных статусов»,— прокомментировал решение жюри господин Кудрявцев.

На церемонии статус «Культурной столицы — 2026» был передан другому сибирскому городу — Омску. Он стал победителем конкурса год назад.

Валерий Лавский