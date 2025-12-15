В столкновении армии Гватемалы и народа майя погибли 13 человек

В гватемальском городе Науала, населенном преимущественно коренным народом майя, произошли столкновения с армией страны. Погибли 13 человек, сообщил мэр города Мануэль Гарчадж агентству AFP.

По словам господина Гарчаджа, на группу людей, работавших в местном карьере, напала гватемальская армия вместе с жителями соседней общины Санта-Катарина-Истауакан. Погибшим было от 14 до 70 лет. В Науале объявлен двухдневный траур.

Президент Гватемалы Бернардо Аревало объявил в регионе 15-дневное чрезвычайное положение. Он заявил, что организованные преступные группировки намеренно разжигают конфликт между общинами, чтобы взять под контроль территорию.

Науала и Санта-Катарина-Истауакан уже более ста лет находятся в состоянии пограничного спора из-за земельных и водных ресурсов, отмечает AFP. Несмотря на попытки диалога, власти страны уже не первый раз вводят особые меры в этом районе для пресечения насилия.