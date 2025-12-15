«Аэрофлот» открыл продажу субсидированных билетов на 25 направлений

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о расширении программы субсидированных авиаперевозок на 2026 год. Из сообщения компании следует, что впервые в истории количество направлений с государственным субсидированием достигло 25.

В перечень маршрутов, на которые распространяется действие субсидий на перевозку жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО), вошли рейсы из Москвы, Красноярска, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Владивостока и многие другие. В частности, субсидированные рейсы выполняются в обе стороны между Москвой и такими городами, как Благовещенск, Анадырь, Магадан, Горно-Алтайск, Южно-Сахалинск, Якутск и Улан-Удэ. Среди дальневосточных направлений — полеты из Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска и Магадана в Хабаровск и Владивосток. Чтобы приобрести такие билеты, пассажирам необходимо предъявить документы, подтверждающие постоянную регистрацию в одном из регионов Дальневосточного федерального округа.

Также для льготных категорий жителей Дальнего Востока доступны билеты по сниженным тарифам. Например, перелет из Камчатки во Владивосток стоит около 6 тыс. руб. для взрослых и 4,5 тыс. руб. для детей, а прямой рейс из Петропавловска-Камчатского в Москву — 7,5 тыс. руб. для взрослых и 5,6 тыс. руб. для детей. Право на льготные тарифы имеют граждане России в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (у женщин — старше 55 лет), инвалиды I группы, сопровождающие инвалидов, а также многодетные семьи при предъявлении соответствующих документов.

Помимо этого субсидируется перевозка жителей и студентов очной формы вузов Калининградской области. Для них стоимость перелета из Красноярска в Москву составит 3,8 тыс. руб. для взрослого и 2,85 тыс. руб. для детей. В Санкт-Петербург — 3,5 тыс. руб. и 2,63 тыс. руб. соответственно.