«Россия 25» разгромила Казахстан в последнем матче Кубка «Первого канала»

«Россия 25» выиграла Кубок «Первого канала» по хоккею. Турнир с участием трех национальных сборных завершился в Новосибирске 14 декабря.

В последнем матче Кубка «Первого канала» встретились российская команда и сборная Казахстана. Игра продемонстрировала большую разницу в классе и завершилась победой хозяев 9:0. «Наш уровень ниже, не доехали многие ребята, возможно, что с ними сыграли бы лучше. Но получилось так, как получилось»,— объяснил разгром главный тренер сборной Казахстана Талгат Жайлауов (цитата по сайту Федерации хоккея России).

Ранее россияне обыграли сборную Белоруссии, оставшуюся второй, со счетом 3:1. Белорусскую команду выводил на лед «Сибирь-Арены» Дмитрий Квартальнов, в 2012-2014 годы работавший главным тренером новосибирской «Сибири».

Валерий Лавский