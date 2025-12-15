Авиакомпания JetBlue заявила об инциденте с самолетом американских ВВС

Американский лоукостер JetBlue Airways сообщил властям США об авиаинциденте с самолетом-заправщиком ВВС США. По информации авиакомпании, военный самолет с выключенным транспондером пересек траекторию гражданского борта, который был вынужден остановить набор высоты, чтобы избежать столкновения.

Как сообщает Associated Press, инцидент произошел 12 декабря с рейсом JetBlue 1112, взлетающим с острова Кюрасао (входит в состав Нидерландов), недалеко от побережья Венесуэлы, по пути в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Военный самолет направлялся в воздушное пространство Венесуэлы.

Ранее в ноябре Федеральное управление гражданской авиации США выпустило предупреждение для американских самолетов, призывая их «проявлять осторожность» при нахождении в воздушном пространстве Венесуэлы «в связи с ухудшением ситуации с безопасностью».

Влад Никифоров